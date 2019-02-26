Китаец сорвал авиарейс и загремел за решетку из-за брошенной в двигатель самолета монетки на удачу. Фото: Vesti.Ru

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Китаец перед полетом бросил две монеты номиналом один юань в двигатель самолета, чтобы перелет прошел удачно. Впрочем, авиакомпании, самолетом которой летел 28-летний китаец, после его признания пришлось отменить рейс.

Инцидент произошел в городе Аньцин провинции Аньхой. Этим рейсом в Куньмин должны были лететь 162 пассажира, сообщает Daily Mail.

Авиакомпания Lucky Air, которая отменила рейс из-за суеверного поступка китайца, понесла убытки размером 140 тыс. юаней. Нарушителя сразу арестовали, а авиакомпания подала на него в суд.

Профессор института гражданской авиации Китая объяснил, что бросать монеты и любые предметы в двигатель самолета опасно. Из-за наличия посторонних предметов самолет может потерять скорость или вообще перестать работать во время полета, что может привести к аварии.

Ранее сообщалось, что пилот-акробат пролез в самолет через окно в аэропорту Лондона. Пользователи сети начали насмехаться над пилотом, мол, он забыл ключи и опаздывал на работу.