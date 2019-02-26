Главные новости за 26 февраля: скандал с коррупцией в «Укроборонпроме» и приговор Зайцевой по делу харьковского ДТП

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Хищения в «Укроборонпроме» разоблачили журналисты. Фото: Armiya.az
Главные новости за 26 февраля: скандал с коррупцией в «Укроборонпроме» и приговор Зайцевой по делу харьковского ДТПhttps://racurs.ua/n118671-glavnye-novosti-za-26-fevralya-skandal-s-korrupciey-v-ukroboronprome-i-prigovor-zaycevoy.htmlRacurs.ua
Во вторник, 26 февраля, журналисты проекта «Наші гроші» шокировали информацией о хищении в украинской армии. Им удалось узнать, что деньги оборонных предприятий в Украине разворовываются, а чиновники получали откаты с поставок оборонной техники. По информации журналистов, близкое окружение действующего президента Петра Порошенко причастно к коррупции в «Укроборонпроме» и к контрабанде запчастей из Российской Федерации.
Детективы Национального антикоррупционного бюро заявили, что проанализируют информацию, приведенную в журналистском расследовании о возможной коррупции в оборонной сфере.
Также сегодня суд огласил приговор для подозреваемых в смертельной аварии в Харькове — водителю Lexus Елене Зайцевой и водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. Зайцеву признали виновной и приговорили к 10-ти годам лишения свободы и запретили управлять авто сроком на три года. Дронову суд назначил 10 лет лишения свободы и лишил его права на вождение авто сроком на три года.
Кроме того, 26 февраля Верховная Рада поддержала проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины. Это касается иностранных подразделений, которые в 2019 году примут участие в многонациональных учениях.
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