НАБУ проверит информацию журналистского расследования о коррупции в «Укроборонпроме»

НАБУ проверит информацию из расследования издания «Наші гроші», фото: 112.ua

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Racurs.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проанализируют информацию, приведенную в журналистском расследовании о возможной коррупции в оборонной сфере.

Упомянутые в расследовании предприятия уже являются объектами других расследований антикоррупционного агентства, подчеркивает пресс-служба НАБУ на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что в целом НАБУ расследует коррупцию на около 15-ти предприятиях, по Львовскому бронетанковому заводу расследование уже завершено и рассматривается в суде.

В НАБУ отмечают, что коррупция в оборонной сфере имеет ряд особенностей, которые существенно затрудняют расследование. Так, часть документов имеет гриф секретности, для товаров военного и двойного назначения не существует рынка, поэтому значительно труднее определить размер нанесенного ущерба. Кроме того, часть закупок происходит за закрытыми процедурами. Также расследование может потребовать получения информации из-за рубежа, что длится от полугода и более.

Напомним, недавно издание «Наші гроші» опубликовало расследование «Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)», в котором утверждалось, что ряд должностных лиц, работающих в оборонном секторе, получали откаты с поставок военной техники. Президент Петр Порошенко поддержал решение об отстранении одного из фигурантов расследования — первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.