Олег Гладковский, фото: opk.com.ua

https://racurs.ua/n118654-poroshenko-podderjal-otstranenie-olega-gladkovskogo-figuranta-jurnalistskogo-rassledovaniya.html

Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение одного из фигурантов расследования издания «Наші гроші» о возможной коррупции и контрабанде из России в «Укроборонпроме» — первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Гладковский будет отстранен на время проведения расследования. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

По словам Цеголко, Порошенко требует от правоохранителей срочной проверки приведенной в журналистском расследовании информации для ее подтверждения или опровержения.

Ранее сын Олега Гладковского Игорь, который также упоминается в расследовании, сообщил журналистам агентства «Интерфакс-Украина», что намерен подать в суд на его авторов. Он заявляет, что не будет требовать материальной компенсации, только опровержения озвученной информации.

Напомним, недавно было опубликовано расследование журналистов проекта «Наші гроші» «Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)», в котором утверждается, что деньги оборонных предприятий разворовываются, а чиновники получали откаты с поставок военной техники.