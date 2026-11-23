https://racurs.ua/n217589-ssha-protestovali-bespilotnye-patrulnye-katera-dlya-ohrany-portov.html

Ракурс

Армія США почала тестувати автономні морські дрони для охорони океанських терміналів.

Американські військові випробували безекіпажні катери Corsair від компанії Saronic. Тестування тривали на узбережжях у Північній Кароліні та Каліфорнії, де знаходяться величезні військові термінали Санні-Пойнт і Конкорд. Навесні цього року два катери завдовжки 7,3 м продемонстрували роботу в затоці Суїсун. З берега надводними безпілотниками керували оператори. Про це повідомив портал Army Recognition.

«Корсари» оснащені бортовим радаром, камерами з оглядом на 360 градусів, системою GPS та супутниковим зв’язком. Це обладнання дозволяє їм вчасно фіксувати підозрілі судна на підході до терміналів.

Виробник стверджує, що безпілотник має запас ходу понад 1 тис. 850 км, а його заявлена швидкість становить 64 км/год. Дрон може переправляти майже 454 кг корисного навантаження.

Зазначається, що наразі мова йде про оцінку технології. Поки невідомо, коли ці катери стануть на постійне бойове чергування.

Нагадаємо, в США розробили компактний реактивний ударний безпілотник Hellhound S3, який запускається вертикально з пускового контейнера та може розвивати швидкість до 618 км/год. Такий дрон може переносити один солдат і застосовувати його за потреби у звичайній злітно-посадковій смузі.

Джерело: Army Recognition