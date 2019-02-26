Кровавое ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявят приговор (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Кровавое ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявляют приговор / Фото: varta1.com.ua

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В деле о смертельном ДТП в Харькове судья Киевского райсуда города Виктор Попрас во вторник, 26 февраля, объявит приговор для подозреваемых — водителя Lexus Елены Зайцевой и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Оглашение приговора назначено на 14.00. Судебное разбирательство этого дела продолжалось свыше года и завершилось 19 февраля после порядка 60-ти заседаний.

Прокуроры просили для Зайцевой и Дронова максимального наказания по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — 10-ти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Во время судебных прений защита Дронова просил суд признать его невиновным. Адвокаты Зайцевой убеждали суд в необходимости учесть «смягчающие обстоятельства». Сама Зайцева свою вину признала. Дронов сказал, что «осознает свое участие». Защитник водителя Volkswagen не исключил обжалования приговора в апелляционной и кассационной инстанциях.

Пострадавшие считают виновными водителей, некоторые из них назвали вину Дронова меньшей.

Напомним, кровавое ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения Lexus Зайцевой и Volkswagen Touareg Дронова погибли шесть пешеходов, еще шесть человек получили травмы.