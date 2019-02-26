ВМС США ввели в Балтийское море эсминец с крылатыми ракетами «Томагавк»

"Грейвли" является флагманом постоянной военно-морской группы НАТО, фото — lb.ua

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Ракетный эсминец ВМС США «Грейвли» (USS Gravely) во вторник, 26 февраля, прошел пролив Большой Бельт и вошел в акваторию Балтийского моря.

Эсминец может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны «Иджис», сообщает «Интерфакс».

Сейчас американский корабль идет Балтикой вдоль побережья Германии в восточном направлении. Это уже второй заход эсминца «Грейвли» в море в 2019 году.

В январе корабль находился там 19 дней. После захода в Балтийское море его сопровождали корабли российского Балтийского флота. Во время похода «Грейвли» заходил с визитом в Копенгаген (Дания) и в Киль (Германия).

«Грейвли» является флагманом постоянной военно-морской группы НАТО.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в порт Одессы зашел американский ракетный эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook). Он пробудет в нем до 27 февраля.