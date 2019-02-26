Детская площадка на крыше здания: в Украине разрешили устанавливать качели на кровле небольших сооружений (ИНФОГРАФИКА)

Детская площадка на крыше здания. Фото:

https://racurs.ua/n118651-detskaya-ploschadka-na-kryshe-zdaniya-v-ukraine-razreshili-ustanavlivat-kacheli-na-krovle.html

Racurs.ua

Детские площадки на крышах небольших зданий позволили устанавливать в Украине. Указанные изменения внесены в Государственные строительные нормы.

Из-за плотной застройки в новых кварталах украинских городов нет места для размещения детских площадок, однако жители новостроек также должны иметь комфортную инфраструктуру и оборудованные зоны для отдыха, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

При разработке новой нормы учитывался опыт стран Европы, США, Канады и Японии, в которых детские площадки на невысоких зданиях очень распространены. Отмечается, что в Украине можно спроектировать и установить детскую площадку на крыше здания высотой до 15 м, которое при этом имеет не более, чем три этажа.

Также отмечается, что для безопасности необходимо установить забор высотой 2 м с защитой от молний. Также к такой площадке необходимо обустроить безбарьерный доступ с помощью лифта или пандуса. Площадка должна иметь систему отвода дождевых и талых вод.

На территории площадки запрещено устанавливать вентиляционные каналы, антенны и устройства мобильной и спутниковой связи.