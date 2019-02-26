Сеть информаторов действовала на протяжении 2017–2018 годов

https://racurs.ua/n118649-set-informatorov-lnr-razoblachena-v-luganskoy-oblasti-prokuratura.html

Racurs.ua

В Луганской области правоохранители разоблачили сеть информаторов так называемой ЛНР, которая действовала на протяжении 2017−2018 годов.

Информаторы передавали террористам сведения о расположении и перемещении военнослужащих ВСУ, а также правоохранителей, которые действовали в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Разглашение указанных сведений навредило и могло нанести ущерб обороноспособности государства в еще больших масштабах», — отмечают в прокуратуре.

Деятельность сети с оккупированной территории контролировал участник так называемой «народной милиции ЛНР», который полученную информацию передавал своему куратору — гражданину РФ.

В сеть информаторов входили жительницы подконтрольных украинской власти городов Лисичанска и Рубежного, а также мужчина из города Кременная. Им объявлено подозрение в участии в террористической организации и содействии ее деятельности (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15-ти лет

Двум информаторам боевиков избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обысков у них правоохранители изъяли электронные устройства, которые использовались для передачи информации боевикам.

Сейчас продолжаются следственные действия, в том числе проверяется возможность причастности к сети других лиц.

Напомним, в 2017 году на мариупольском блокпосту задержали мужчину, который, затаив обиду на ВСУ из-за конфликта с военнослужащими, стал информатором боевиков.