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Ракурс
Американская певица Ариана Гранде, фото — Инстаграм

Изменения на троне Instagram: названа самая популярная женщина соцсети (ФОТО)

26 фев 2019, 13:13
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Американская певица Ариана Гранде сместила с престола королеву Instagram (Инстаграм) Селену Гомес.

Об изменениях в неофициальном рейтинге самых популярных женщин этой социальной сети сообщила The Hollywood Reporter.

25-летняя Гранде обогнала Гомес по количеству подписчиков. Их у Гранде оказалось на 20 тыс. больше, чем у Гомес — 146 млн 286 тыс. За аккаунтом Гомес следят 146 млн 267 тыс. пользователей. За последние четыре месяца на Ариану подписались 13 млн человек.

Популярность Гранде возросла в связи с успехами в творчестве. За год певица выпустила два альбома, а также заняла три верхние строки чарта Billboard, повторив рекорд легендарной группы The Beatles.

Скоро звезда поедет в мировое турне. Ариана выступит и в Манчестере. В этом городе два года назад на ее концерте произошел теракт.

Лидером по количеству фолловеров остается футболист Криштиану Роналду (155 млн пользователей).

Источник: Ракурс


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