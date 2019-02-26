В России военнослужащий устроил стрельбу из автомата с криком «Я вернулся из Сирии» (ВИДЕО)

Вернувшийся из Сирии российский военный открыл стрельбу из автоматического оружия. Фото: Om1.ru

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Вернувшийся из Сирии российский военный открыл стрельбу из автоматического оружия с балкона своей квартиры. Инцидент произошел в городе Сим Челябинской области.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда стрелял с балкона. Звуки выстрелов услышали соседи и вызвали правоохранителей, сообщает Znak.com.

По словам свидетелей, при стрельбе с балкона пьяный мужчина кричал, что он вернулся из Сирии.

Полицейские задержали нарушителя, который оказался действующим военнослужащим Росгвардии. Расследование дела о стрельбе было передано военным следователям. Также сообщается, что оружие, из которого стрелял мужчина, якобы не пригодно для выполнения боевых выстрелов.