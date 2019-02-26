У интернет-агитатора из Днепра спецслужбы РФ выпытывали данные о системе «Выборы» (ВИДЕО)

СБУ задержала агитатора, которого российские спецслужбы расправшивали о системе "Выборы"

https://racurs.ua/n118658-u-internet-agitatora-iz-dnepra-specslujby-rf-vypytyvali-dannye-o-sisteme-vybory-video.html

Racurs.ua

В Днепре сотрудники Службы безопасности разоблачили попытки российских спецслужб получить данные о сетях связи, обеспечивающих проведение выборов президента Украины.

Оперативники задокументировали противозаконную деятельность в интернете жителя Днепра. Он создал и администрировал группу в запрещенной российской социальной сети, сообщает пресс-служба СБУ 26 февраля.

Мужчина распространял фейковые новости и материалы, в которых содержались публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

В СБУ утверждают, что к администрированию группы причастны жители РФ, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления властям Украины.

Оперативники установили, что интернет-провокатор, который работает в телеком-отрасли, переписывался с жителем России. Тот интересовался данными о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периоде времени, необходимом для их восстановления после повреждений.

По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи могли привести к нарушению устойчивого функционирования подразделений Государственного реестра избирателей и блокировки работы отдельных звеньев информационно-аналитической системы «Выборы».

Уголовное производство начали по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Напомним, в январе 2019 года глава Службы внешней разведки Егор Божок заявил — Россия выделила своим спецслужбам около 350 млн долл., чтобы они смогли вмешаться в выборы президента в 2019 году.