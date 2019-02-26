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Ракурс
После жалоб на головную боль умер мальчик на Тернопольщине. Фото: Dnevnik.se

На Тернопольщине школьник умер после двухдневной головной боли

26 фев 2019, 14:28
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В Тернопольской области школьник умер после двухдневных жалоб на головную боль.

Девятилетний мальчик в день смерти из-за плохого самочувствия раньше вернулся из школы. Затем он начал терять сознание и ни на что не реагировать, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.

Отец мальчика вызвал скорую помощь, однако спасти жизнь ребенка медикам не удалось.

Сейчас правоохранители устанавливают причины смерти. Сообщается, что в феврале ребенок переболел ОРВИ, а в течение последних двух дней жаловался на головные боли.

Впрочем, это не единственная смерть ребенка в Украине после жалоб на головную боль. На днях во Львовской области при похожих обстоятельствах умерла 15-летняя девушка. Она пожаловалась отцу на сильную головную боль, и пока он искал лекарство, потеряла сознание и умерла. Согласно данным, полученным при проведении вскрытия, у девушки была аневризма головного мозга.

Источник: Ракурс


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