На Тернопольщине школьник умер после двухдневной головной боли

После жалоб на головную боль умер мальчик на Тернопольщине. Фото: Dnevnik.se

https://racurs.ua/n118656-posle-jalob-na-golovnuu-bol-umer-malchik-na-ternopolschine.html

Racurs.ua

В Тернопольской области школьник умер после двухдневных жалоб на головную боль.

Девятилетний мальчик в день смерти из-за плохого самочувствия раньше вернулся из школы. Затем он начал терять сознание и ни на что не реагировать, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.

Отец мальчика вызвал скорую помощь, однако спасти жизнь ребенка медикам не удалось.

Сейчас правоохранители устанавливают причины смерти. Сообщается, что в феврале ребенок переболел ОРВИ, а в течение последних двух дней жаловался на головные боли.

Впрочем, это не единственная смерть ребенка в Украине после жалоб на головную боль. На днях во Львовской области при похожих обстоятельствах умерла 15-летняя девушка. Она пожаловалась отцу на сильную головную боль, и пока он искал лекарство, потеряла сознание и умерла. Согласно данным, полученным при проведении вскрытия, у девушки была аневризма головного мозга.