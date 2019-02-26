Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Балуха везут в колонию Твери, фото — Фейсбук

Политзаключенного Балуха везут в колонию Твери — правозащитники

26 фев 2019, 14:23
999

Украинского активиста и политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь. Эту информацию Крымской правозащитной группе подтвердила 26 февраля адвокат Ольга Динзе.

Динзе находится в Симферополе и выяснила, что жителя Крыма везут в одну из колоний российского города Тверь, сообщила Фейсбук Крымская правозащитная группа.

Напомним, что ранее украинского политзаключенного, которого осудили по сфабрикованному обвинению в оккупированном Крыму, вывезли из следственного изолятора Краснодара в неизвестном направлении. Политзаключенный не имеет теплых вещей, поскольку перед этапированием российские тюремщики отказались принимать посылку с одеждой и продуктами у жены Владимира Натальи Балух.

По информации правозащитников, Балуха держали в одиночной камере спецблока. Причины его перевода из Керчи на территорию РФ неизвестны. Еще раньше политзаключенного тайно этапировали из оккупированного Крыма на территорию РФ и поместили в СИЗО Краснодара.

Читайте также: «Россия — вон. Крым — наш дом»: в день сопротивления оккупации РФ в Крыму появился антироссийский плакат (ФОТО, ВИДЕО)

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...