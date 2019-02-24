Политзаключенного Балуха вывезли в СИЗО российского Армавира

Владимир Балух, фото - Фейсбук Крымская правозащитная группа

https://racurs.ua/n118577-politzakluchennogo-baluha-vyvezli-v-sizo-rossiyskogo-armavira.html

Racurs.ua

Гражданин Украины Владимир Балух, которого осудили по сфабрикованному обвинению в оккупированном Крыму, находится в СИЗО города Армавира в Краснодарском крае Российской Федерации, сообщает в Фейсбук 24 февраля Крымская правозащитная группа.

В пятницу, 22 февраля, Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара. Политзаключенный не имеет теплых вещей, поскольку перед этапированием российские тюремщики отказались принимать посылку с одеждой и продуктами у жены Владимира Натальи Балух.

По информации правозащитников, Балуха содержат в одиночной камере спецблока. Причины его перевода из Керчи на территорию РФ неизвестны.

«Ракурс» сообщал, что 18 февраля Балуха этапировали из оккупированного Крыма на территорию РФ и поместили в СИЗО Краснодара, а 22 февраля его отвезли из Краснодара в неизвестном направлении.