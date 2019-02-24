Политзаключенного Балуха вывезли в СИЗО российского Армавира

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Владимир Балух, фото - Фейсбук Крымская правозащитная группа
Политзаключенного Балуха вывезли в СИЗО российского Армавираhttps://racurs.ua/n118577-politzakluchennogo-baluha-vyvezli-v-sizo-rossiyskogo-armavira.htmlRacurs.ua
Гражданин Украины Владимир Балух, которого осудили по сфабрикованному обвинению в оккупированном Крыму, находится в СИЗО города Армавира в Краснодарском крае Российской Федерации, сообщает в Фейсбук 24 февраля Крымская правозащитная группа.
В пятницу, 22 февраля, Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара. Политзаключенный не имеет теплых вещей, поскольку перед этапированием российские тюремщики отказались принимать посылку с одеждой и продуктами у жены Владимира Натальи Балух.
По информации правозащитников, Балуха содержат в одиночной камере спецблока. Причины его перевода из Керчи на территорию РФ неизвестны.
«Ракурс» сообщал, что 18 февраля Балуха этапировали из оккупированного Крыма на территорию РФ и поместили в СИЗО Краснодара, а 22 февраля его отвезли из Краснодара в неизвестном направлении.
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