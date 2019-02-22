Владимир Балух, фото: «Крим Реалії»

https://racurs.ua/n118505-politzakluchennogo-baluha-vyvezli-iz-sizo-krasnodara-v-neizvestnom-napravlenii-pravozaschitniki.html

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Незаконно удерживаемого Россией украинского политзаключенного Владимира Балуха вчера поздно вечером вывезли из СИЗО Краснодара, вероятно, для дальнейшего этапирования в колонию.

Куда именно сейчас везут Балуха, не известно ни его адвокатам, ни родственникам. Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Крымская правозащитная группа».

Также до сих пор не известны причины его перевода из СИЗО Керчи в Краснодар, поскольку такие действия нарушают не только международное законодательство, но и внутреннее законодательство самой РФ, которая считает оккупированный Крым своей субъектом. Уголовный кодекс РФ предусматривает, что лица, кроме осужденных за такие преступления, как терроризм, торговлю людьми, похищения людей, организацию вооруженных военных формирований и т. д., отбывают срок наказания в пенитенциарных заведениях того субъекта РФ, где они проживали или были осуждены.

Балуха в 2017 году Раздольненский районный суд аннексированного Крыма приговорил к почти четырем годам лишения свободы за якобы обнаруженные во время обысков в декабре 2016 года в его доме в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма боеприпасы.

Перевод в тюрьму в другом регионе российское законодательство допускает только в исключительных случаях, таких как состояние здоровья или угроза личной безопасности, и с согласия осужденного.

«Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание в Крыму, а личная безопасность наоборот, во время этапирования в РФ подвергается еще большей угрозе, чем на территории полуострова», — отмечают правозащитники.

Напомним, 13 февраля Балуха этапировали в Симферополь, а оттуда — в Краснодар. Впоследствии стало известно, что его везут в одну из колоний РФ.