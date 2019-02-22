В Херсоне улицу, где находятся здания Нацполиции и СБУ, переименовали в честь погибшей активистки Гандзюк

Екатерина Гандзюк, фото - Фейсбук Е.Матковського

https://racurs.ua/n118504-v-hersone-ulicu-gde-nahodyatsya-zdaniya-nacpolicii-i-sbu-pereimenovali-v-chest-pogibshey.html

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На сессии Херсонского горсовета 22 февраля депутаты переименовали улицу Лютеранскую на улицу Екатерины Гандзюк. Депутаты поддержали предложение депутата Евгения Матковского.

«За» проголосовали 38 депутатов, сообщил официальный сайт города.

На этой улице, в частности, размещены здания офисов управлений Национальной полиции и Службы безопасности Украины в Херсонской области.

«На улице Лютеранской находится главк МВД в Херсонской области, СБУ, стадион „Кристалл“ и футбольный клуб „Кристалл“, за который Катя болела. Херсон начал этот процесс, передаем эстафету другим городам! Но вопрос „Кто заказал Катю Гандзюк?“ остается открытым», — прокомментировал решение коллег депутат Матковский.

Напомним, что Екатерина Гандзюк, и.о. управляющей делами исполнительного комитета городского совета, советник городского головы, активистка, умерла 4 ноября 2018 года в больнице Киева. В июле 2018 года на нее было совершено нападение. Екатерина провела в реанимации 96 дней, перенесла более 10 сложных операций.

«Ракурс» сообщал, что 22 февраля суд продлил следствие по делу Гандзюк до 3 июля, удовлетворив ходатайство прокуроров.