Суд продлил следствие в деле Гандзюк до третьего июля, удовлетворив ходатайство прокуроров

Во время заседания Шевченковского суда, фото - Твиттер Е.Солонины

https://racurs.ua/n118501-sud-prodlil-sledstvie-v-dele-gandzuk-do-3-iulya-udovletvoriv-hodataystvo-prokurorov.html

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Суд в Киеве продлил следствие в деле убийства Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года, удовлетворив ходатайство прокуроров.

Об этом сообщил в Твиттер журналист Евгений Солонина,

Шевченковский суд Киева 22 февраля решал, продолжать ли досудебное расследование в отношении подозреваемых в деле Гандзюк Владислава Мангера, Алексея Левина, Игоря Павловского, Сергея Торбина.

Срок расследования истекал 3 марта. Обвинение предлагало проводить заседание в закрытом режиме, чтобы обеспечить безопасность сторон дела. Адвокаты подсудимого Мангера были против этого. Судьи приняли сделать заседание открытым.

Прокурор предложил продлить следствие еще на четыре месяца и оно в таком случае продлится 11 месяцев. Адвокаты предлагали продолжить следственные действия только на один-два месяца.

Напомним, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер уже дважды отказался давать показания по делу Гандзюк. Следователи называют причины отказа дачи показаний надуманными.

В середине февраля Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому в организации убийства Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога размером 2,5 млн грн. Вскоре адвокат Мангера внес залог и глава облсовета был освобожден.