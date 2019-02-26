Рада разрешила участие иностранных войск в армейских учениях в Украине

Рада разрешила участие иностранных войск в армейских учениях в Украинеhttps://racurs.ua/n118644-rada-razreshila-uchastie-inostrannyh-voysk-v-mejdunarodnyh-ucheniyah-v-ukraine.htmlRacurs.ua
Верховная Рада 26 февраля поддержала проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях (№ 10067).
За это решение проголосовали 263 нардепа, сообщает сайт парламента.
Заместитель министра обороны Олег Шевчук сообщил, что в 2019 году запланировано проведение шести многонациональных учений на территории страны. В них предполагается участие около 14 тыс. украинских военнослужащих и 8 тыс. иностранцев.
Всего в 2019 году Вооруженные силы Украины примут участие в 20 международных военных учениях. В частности, планируется проведение уже традиционных «Си Бриз-2019», «Репид Трайдент-2019», «Кленовая арка-2019», «Риверайн-2019».