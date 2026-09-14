Стоимость одного дня войны для Украины в 2026 году назвала народный депутат. Фото:

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Один день війни у 2026 році коштує Україні майже 190 млн дол.

Вартість одного дня війни для України зросла на 50 млн дол. у порівнянні з 2024 роком. Витрати на війну в Україні зросли через потребу у зброї, збільшенні Збройних сил України та кількості родин військових, яким держава надає соціальну підтримку. Про це голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила у Facebook.

За її інформацією, з початку цього року національна безпека й оборона коштували державі майже 42 млрд дол. Ця сума не враховує військову допомогу закордонних партнерів. Власними ресурсами Україна залучила майже 39 млрд дол. А через російські удари бюджет держави отримав на 1,35 млрд дол. менше внутрішнього та імпортного ПДВ.

Підласа також поінформувала, що у першій половині року витратила на війну проти України рекордні 123 млрд дол.

Нагадаємо, на початку вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року. Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 млрд дол., а попередньо непокрита потреба на 2027 рік оцінюється у 32,6 млрд дол.

Міністр відзначив, що це не вплине на зовнішніх кредиторів, але держава може бути змушена відкладати частину запланованих видатків.