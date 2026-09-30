Украина закупит десятки тысяч снарядов для F-16, чтобы сбивать реактивные БпЛА. Фото:

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Україна хоче закупити десятки тисяч снарядів для винищувачів F-16.

Український уряд уже веде переговори з кількома країнами Європи та виробниками про 20-міліметрові снаряди для гармат цих літаків. Цими боєприпасами планується збивати російські реактивні дрони. На знешкодження одного такого БпЛА може піти близько 150 снарядів. За нинішньої кількості атак Україні потрібно приблизно 10 тис. снарядів на день. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що реактивні «Шахеди» летять значно швидше за старі дрони з гвинтовими двигунами. Тому збити їх стає набагато важче. Президент Володимир Зеленський заявляв, що протиповітряна оборона наразі збиває майже 57% таких дронів.

За інформацією газети, у світі наразі не спостерігається проблем з нестачею снарядів для F-16. Україна вже отримує боєприпаси для винищувачів від Бельгії, Іспанії та інших країн.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що понад половина українських винищувачів F-16 перебувають у небоєздатному стані. Існують проблеми з технічним обслуговуванням цих літаків у Бельгії. За нинішніх темпів використання та ремонту Україна може залишитися без решти цих літаків до кінця 2026 року.

Ще раніше в західних медіа зявилася інформація, що українським F-16 вже не вистачає ракет класу «повітря-повітря» й тому під час деяких денних вильотів українські пілоти змушені покладатися лише на вбудовані гармати винищувачів.

Джерело: Bloomberg