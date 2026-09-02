ВСУ показали британский ЗРК Rapid Ranger на базе бронеавтомобиля. Фото:

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Ракурс

ЗСУ показали зенітно-ракетний комплекс Rapid Ranger на базі позашляховика URO VAMTAC.

Цей комплекс протиповітряної оборони оснащений легкими багатоцільовими ракетами LMM Martlet. ЗРК Rapid Ranger встановили на шасі іспанського тактичного позашляховика URO VAMTAC, який перебуває на озброєнні 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку «Аквіла». Про це Третій армійський корпус 2 вересня повідомив у Facebook.

Цей британський комплекс має вагу лише 500 кг, а модульна конструкція дозволяє встановити його на більшість колісних машин. Таким чином ЗРК можна розмістити не лише на пікапі, але й спеціальних бронеавтомобілях та гусеничній техніці.

Наразі Rapid Ranger встановлені на іспанські тактичні позашляховики URO VAMTAC, які використовують українські військові. Такі авто розганяються до 135 км/год й можуть швидко змінювати позицію та переміщатись на великі відстані.

Rapid Ranger стріляє ракетами LMM Martlet, які важать 13 кг та мають довжину 1,3 м. Ці боєприпаси уражають ціль на відстані до 7 км й можуть розганятись до 1,8 тис. км/год. Для пошуку цілі вони використовують інфрачервоне або лазерне наведення.

Крім того, британський комплекс оснащений оптико-електронною системою спостереження, яка забезпечує огляд на 360°.

Нагадаємо, у серпні арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium. Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах.