Ракурсhttps://racurs.ua/
БпАК Alexa Spatium запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, фото: Міноборони України
Перший реактивний перехоплювач «шахедів» поповнив арсенал Сил оборони (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215763-pershyy-reaktyvnyy-perehopluvach-shahediv-popovnyv-arsenal-syl-oborony-foto.htmlРакурс
Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium.
Про це сьогодні, 21 серпня, повідомила прес-служба Міноборони України.
Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах, — зазначили в Міноборони.
Цей перехоплювач орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе:
- «Герань-3»;
- «Герань-4»;
- «Герань-5»;
- Shahed-131.
Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших окремих цілей.
Зазначається, що цей безпілотний літак має такі особливості:
- потужний турбореактивний двигун;
- висока стеля польоту;
- значний бойовий радіус дії;
- широкий діапазон польоту — від низьких до середніх ешелонів;
- гнучка тактика бойового застосування — за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;
- варіативність бойових частин — уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;
- висока маневровість під час польоту;
- повна дистанційна підготовка і пуск;
- висока максимальна і низька мінімальна швидкість для збереження палива;
- наявність ефективних пошуково-прицільних систем — телевізійна, інфрачервона;
- надійні системи управління та відеопередачі.
Безпілотник має розміри близько 1,5 на 1,7 метра, запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Виготовлений з легкого і міцного композитного матеріалу, що дозволяє йому виконувати різкі маневри без втрати керованості.
Маса бойової частини забезпечує ефективне ураження широкого спектра повітряних цілей, — зазначили в Міноборони. — Безпілотний літальний апарат, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.
У Міноборони зазначають, що реактивна платформа забезпечує оперативне реагування, а сам безпілотник стійкий до складних умов експлуатації та має мінімальні вимоги до підготовки позиції.
Він має модульну конструкцію, комплекс поміщається у пікап.