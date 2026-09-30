Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ через гуманітарну катастрофу в Олешках. Фото:

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Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ через гуманітарну катастрофу в Олешках.

Питання під назвою «Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією», розглянуть у четвер, 1 жовтня. Українська делегація розповість країнам-членам ОБСЄ про ситуацію, яку створили російські загарбники на Херсонщині. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

За його словами, МЗС продовжить викривати цинічну військову пропаганду РФ та дбатиме про те, щоб міжнародна спільнота знала правду про окуповані Олешки. Наразі ситуація місті критична, потрібна допомога міжнародної спільноти.

Я закликаю швейцарське голосування в ОБСЄ та всі держави-учасниці засудити агресора та чинити найсильніший тиск на Росію. Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги. Росію необхідно змусити негайно її надати, — наголосив міністр.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Росія блокує евакуацію цивільних з міста Олешки, що розташоване на лівому березі Дніпра поблизу Херсона у сірій зоні.

В Олешках та районі можуть перебувати більш ніж 6 тис. осіб, серед них — майже 200 дітей. Мирні мешканці щодня перебувають під загрозою обстрілів, мають проблеми з доступом до води, їжі та ліків. Деякі цивільні вже намагаються самостійно вибратися з міста й змушені йти через заміновані поля.