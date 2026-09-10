Ураження МВГ рашистів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216145-sbs-pokazaly-urajennya-mobilnyh-vognevyh-grup-scho-prykryvaut-logistyku-voroga-na-tot-video.html

Ракурс

Російські загарбники залучають мобільні вогневі групи (МВГ) для безпосереднього супроводу своїх військових вантажівок та логістичних колон на дорогах тимчасово окупованих територій України.

Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді на своїй сторінках у соцмережах сьогодні, 10 вересня, опублікував відео, котре показує ураження таких мобільних вогневих груп рашистів.

На відео показано моменти влучання в озброєні групи ворога на дорогах ТОТ, зняті камерами безпілотників.