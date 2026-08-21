БпАК Alexa Spatium запускается с мобильной катапульты за несколько минут, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n215763-pervyy-reaktivnyy-perehvatchik-shahedov-popolnil-arsenal-sil-oborony-foto.html

Ракурс

Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium.

Про це сьогодні, 21 серпня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах, — зазначили в Міноборони.

Цей перехоплювач орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе:

«Герань-3»;

«Герань-4»;

«Герань-5»;

Shahed-131.

Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших окремих цілей.

Зазначається, що цей безпілотний літак має такі особливості:

потужний турбореактивний двигун;

висока стеля польоту;

значний бойовий радіус дії;

широкий діапазон польоту — від низьких до середніх ешелонів;

гнучка тактика бойового застосування — за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;

варіативність бойових частин — уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;

висока маневровість під час польоту;

повна дистанційна підготовка і пуск;

висока максимальна і низька мінімальна швидкість для збереження палива;

наявність ефективних пошуково-прицільних систем — телевізійна, інфрачервона;

надійні системи управління та відеопередачі.

Безпілотник має розміри близько 1,5 на 1,7 метра, запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Виготовлений з легкого і міцного композитного матеріалу, що дозволяє йому виконувати різкі маневри без втрати керованості.

Маса бойової частини забезпечує ефективне ураження широкого спектра повітряних цілей, — зазначили в Міноборони. — Безпілотний літальний апарат, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.

У Міноборони зазначають, що реактивна платформа забезпечує оперативне реагування, а сам безпілотник стійкий до складних умов експлуатації та має мінімальні вимоги до підготовки позиції.

Він має модульну конструкцію, комплекс поміщається у пікап.