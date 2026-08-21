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БпАК Alexa Spatium запускается с мобильной катапульты за несколько минут, фото: Минобороны Украины

Первый реактивный перехватчик «шахедов» пополнил арсенал Сил обороны (ФОТО)

21 авг 2026, 15:32
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Арсенал Сил оборони України поповнився першим українським реактивним перехоплювачем дронів Alexa Spatium.

Про це сьогодні, 21 серпня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах, — зазначили в Міноборони.

Цей перехоплювач орієнтований на ураження насамперед російських повітряних БпЛА-камікадзе:

  • «Герань-3»;
  • «Герань-4»;
  • «Герань-5»;
  • Shahed-131.

Також комплекс може застосовуватися для ураження розвідувальних безпілотників, гвинтокрилів та інших окремих цілей.

Зазначається, що цей безпілотний літак має такі особливості:

  • потужний турбореактивний двигун;
  • висока стеля польоту;
  • значний бойовий радіус дії;
  • широкий діапазон польоту — від низьких до середніх ешелонів;
  • гнучка тактика бойового застосування — за заздалегідь заданими координатами або в режимі прямого наведення;
  • варіативність бойових частин — уламково-фугасна, кумулятивна, термобарична;
  • висока маневровість під час польоту;
  • повна дистанційна підготовка і пуск;
  • висока максимальна і низька мінімальна швидкість для збереження палива;
  • наявність ефективних пошуково-прицільних систем — телевізійна, інфрачервона;
  • надійні системи управління та відеопередачі.

Безпілотник має розміри близько 1,5 на 1,7 метра, запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин. Виготовлений з легкого і міцного композитного матеріалу, що дозволяє йому виконувати різкі маневри без втрати керованості.

Маса бойової частини забезпечує ефективне ураження широкого спектра повітряних цілей, — зазначили в Міноборони. — Безпілотний літальний апарат, який не виконав завдання, може повернутись до місця запуску і бути використаним повторно.

У Міноборони зазначають, що реактивна платформа забезпечує оперативне реагування, а сам безпілотник стійкий до складних умов експлуатації та має мінімальні вимоги до підготовки позиції.

Він має модульну конструкцію, комплекс поміщається у пікап.

БпАК Alexa Spatium запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, фото: Міноборони України

Источник: Ракурс


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