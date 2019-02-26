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В Украине успешно испытали новый бесшумный беспилотник Spectator-М1. Фото: MILITARY NAVIGATOR

В Украине успешно испытали новый бесшумный беспилотник Spectator-М1 (ФОТО, ВИДЕО)

26 фев 2019, 12:23
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Усовершенствованный бесшумный беспилотник Spectator-М1 успешно прошел испытания на одном из полигонов Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что испытания проводились в условиях близких к боевым, когда противник использует средства радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Беспилотник Spectator-М1 был разработан специалистами ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева". Усовершенствованный беспилотник, по сравнению со своим предшественником, имеет новый тепловизор, более совершенную станцию ​​управления и он меньше по размеру. Также разработчики заявляют, что Spectator-М1 может летать почти бесшумно, а благодаря цвету фюзеляжа является почти незаметным для противника.

Также в «Укроборонпроме» рассказали и о других характеристиках беспилотника. Дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км, высота, на которую он может подняться 3600 м. Максимальная скорость, которую он может развивать составляет 120 км/ч, а выполнять задания он может на скорости 70 км/ч. Запись, кодирование и передачу видеоинформации Spectator-М1 может совершать в течение двух часов.

Усовершенствованный бесшумный беспилотник прошел испытания. Фото: ukroboronprom.com.ua

Источник: Ракурс


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