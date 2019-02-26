Депрессию у женщин может вызвать слишком длинная рабочая неделя. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/n118640-depressiu-u-jenschin-mojet-vyzvat-slishkom-dlinnaya-rabochaya-nedelya.html

Racurs.ua

Депрессия у женщин может появиться вследствие продолжительной работы без отдыха. Новые факты негативного влияния на здоровье женщин обнаружили в ходе исследований ученые из Университета королевы Марии и Университетского колледжа Лондона. В нем приняли участие более 20 тыс. человек, которые работают по 55 и более часов в неделю без выходных.

Результаты исследования показали, что у женщин, которые перегружены работой, симптомы депрессии встречаются на 7,3% чаще, чем у тех, кто работает стандартную 40-часовую неделю. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Исследователи отмечают, что женщины, работающие много часов, не только имеют тяжелые профессии, где доминируют мужчины, но и берут на себя больше обязанностей в семье. Домашние дела и воспитание детей добавляют женщинам объема работы в отличие от мужчин.

При этом работа в выходные дни может негативно влиять на душевное здоровье обоих полов, но у женщин это проявляется сильнее — 4,6% против 3,4% у мужчин. Замечено также, что женщины, работающие в выходные, обычно занимаются низкооплачиваемой работой в сфере услуг. Это тоже приводит к повышению уровня депрессивности.

По информации Фонда психического здоровья, у жителей Великобритании в возрасте от 16 лет симптомы депрессии встречаются у 19,7% граждан. Если делить по половому признаку, то женщины страдают от тревожных симптомов чаще, чем мужчины (22,5% и 16,8% соответственно).

На мужчин большое количество работы влияет в меньшей степени или вовсе не влияет. Согласно данным исследования, мужчины работают на высокооплачиваемой работе дольше женщин, а наличие детей влияет на их рабочие режимы по-разному.