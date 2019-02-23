Некоторые продукты могут провоцировать развитие депрессии. Фото из открытых источников

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Депрессия может негативно повлиять на работу, отношения и качество жизни человека. В то время как этот недуг считается диагнозом сам по себе, все больше врачей заявляют, что депрессия часто является симптомом или побочным эффектом чего-то другого, связанного с состоянием и разума, и тела. Лечение депрессии может включать психотерапию, прием медикаментов, физические упражнения и диету.

Исследования показывают, что выбор продуктов питания может либо усугубить, либо минимизировать депрессивное состояние.

Чего лучше избегать, если есть склонность к депрессии

Сахар — коварный продукт. Многие любят сладости, но с ними… вы погружаетесь в эмоциональную и физическую «яму» истощения.

Исследователи давно задаются вопросом, почему депрессия, диабет и деменция часто идут рука об руку. Оказывается, когда уровень глюкозы в крови повышен, мозг на самом деле работает на субоптимальном уровне.

Избыток сахара вызывает значительное снижение производства белка, который стимулирует рост нейронов и синапсов, и депрессия является лишь одним из нескольких возможных негативных результатов этого.

К сожалению, искусственные подсластители не лучше. Аспартам, например, блокирует в мозгу «гормон радости» серотонин: это приводит к депрессии, головным болям и бессоннице.

Фастфуд. Неприятно, но любимый многими фастфуд тоже может спровоцировать развитие депрессии. Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что люди, часто питающиеся фастфудом, на 51% чаще страдают от депрессии.

Поэтому лучше перекусывать полезными для здоровья орехами, сухофруктами, авокадо или овсянкой.

Алкоголь. Многие употребляют алкоголь, чтобы забыть о своих проблемах, и это ненадолго срабатывает.

На самом деле алкоголь является депрессантом, который подавляет функцию обработки эмоций центральной нервной системы. Поэтому утром после употребления спиртного вы чувствуете себя еще более подавленным, чем накануне. Так что алкоголь — не выход, а ловушка для тех, кто страдает от депрессии.

Переизбыток соли. Слишком большое количество натрия (соли) может нарушить работу нервной системы, спровоцировав депрессивное настроение и чувство усталости.

Соль также является вероятным источником проблем, связанных с фастфудом и другой вредной пищей. Иммунная система также находится в депрессии под воздействием слишком большого количества натрия, а это может обернуться тяжелым заболеванием.

По иронии судьбы, недостаток соли также может вызвать депрессию.

Кофеин не является прямой причиной депрессии, но вызывает беспокойство, поскольку мешает заснуть.

Спокойный сон жизненно важен для здорового ума, и если вы не спите всю ночь, мозг отказывается решать поставленные перед ним задачи. Если вы ищете способ облегчить депрессию, поэкспериментируйте с отказом от кофеина и установлением строгого режима сна.

Гидрогенизированные жиры. Депрессия, по сути, является заболеванием мозга. Когда вы едите продукты, приготовленные на гидрогенизированных жирах, это отрицательно сказывается как на мозге, так и на теле.

Помимо воздействия на здоровье сердца, трансжиры могут засорить артерии и ограничить приток крови к мозгу, что приводит к депрессии. Система кровообращения является ключевым элементом связи между мозгом и телом.

Молочные продукты. Некоторые исследования указывают на то, что белок казеин, содержащийся в молочных продуктах, является пусковым механизмом воспаления и движущей силой депрессии.

Попробуйте отказаться от молочных продуктов на месяц и оцените, как будете себя чувствовать. Получать кальций можно и из других источников — апельсинов, абрикос, капусты, брокколи или шпината.

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО