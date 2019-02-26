Украинский футбольный клуб выгнал футболиста, игравшего в так называемом чемпионате Крыма

«Верес» расторг контракт с Сергеем Чеботаревым, который играл за «Кафу» в аннексированном Крыму, фото — Украинские Новости

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Футбольный клуб «Верес» расторг контракт с Сергеем Чеботаревым, который подписали 24 февраля.

Об этом ровенский «Верес» объявил 26 февраля в Фейсбук. Такой была реакция руководства клуба на сообщение спортивного журналиста Вадима Скичко о том, что один из футболистов клуба ранее участвовал в футбольных соревнованиях на территории аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Скичко рассказал, что Чеботарев в 2016-м году играл за футбольный клуб «Кафа» в Крыму. В «Вересе» утверждают, что на момент согласования условий контракта не знали этой информации, а Чеботарев указал, что его предыдущим профессиональным клубом была «Буковина» из Черновцов и грузинский «Зугдиди».

Клуб из Ровно решил разорвать только что подписанный контракт, поскольку «такие действия футболиста во время войны с Россией не соответствуют идеологии клуба и той гражданской позиции, которую исповедует большинство членов клуба и болельщиков красно-черных».

«Верес» считает, что руководство украинского футбола должно аккумулировать и довести до сведения всех клубов полную информацию о футболистах, которые играли в так называемых чемпионатах аннексированного Крыма, ДНР и ЛНР.

Напомним, что в начале февраля украинскую общественность возмутила информация о переходе из «Шахтера» в российский «Зенит» защитника национальной сборной Ярослава Ракицкого.