Рада рассматривает вопрос участия иностранных войск в учениях в Украине и изменения в закон о ГБР (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Заседание Рады, фото — flickr.com

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Racurs.ua

Во вторник, 25 февраля, в Верховной Раде продолжается пленарный день. В утреннем заседании после выступлений представителей фракций и групп был объявлен 30-минутный перерыв.

Депутаты планируют рассмотреть несколько важных вопросов. В частности, Рада намерена включить в повестку дня заседания и принять решение относительно законопроекта об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях (№ 10067).

Среди вопросов повестки дня запланировано рассмотрение во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№ 5395-д).

Кроме того, в повестке дня Рады — рассмотрение проектов закона о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома № 10006 и № 10006−1.

Напомним, что журналисты проекта «Наши деньги» рассказали о тайной переписке окружения президента Петра Порошенко, суммах откатов и схемах хищения миллионов в оборонном комплексе, российской контрабанде и отмывании денег с участием сына одного из самых влиятельных чиновников «Укроборонпрома». Именно это расследование было в фокусе выступлений представителей фракций и групп на утреннем заседании.