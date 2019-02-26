Попадание метеорита могло стать причиной взрыва на судне в Японском море

Инцидент произошел 25 февраля

https://racurs.ua/n118641-popadanie-meteorita-moglo-stat-prichinoy-vzryva-na-sudne-v-yaponskom-more.html

Racurs.ua

Попадание метеорита считается одной из причин взрыва на грузовом судне «Партизан» компании «Гудзон», шедшем под флагом РФ с грузом металлолома в южнокорейский порт Поханг.

Инцидент произошел в Японском море 25 февраля, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам представителя компании Валерия Улискина, таких явления, как попадания осколков метеоритов, происходят в море чаще, чем на суше.

Взрыв произошел в одном из технических помещений в носовой части судна и оставил на левом борту на высоте 6 м от ватерлинии пробоину в корпусе. Причем, отмечает Улискин, листы обшивки вогнуты внутрь. Возникший пожар экипаж судна смог ликвидировать за 10 минут, «Партизан» продолжил движение в южнокорейский порт, где, вероятно, состоится его ремонт.

Другими рассматриваемыми версиями являются попадание снаряда, столкновение с плавучим объектом, заложенная террористами бомба или обычная халатность.

Напомним, недавно возле одного из супермаркетов Венесуэле упал метеорит. Свидетелями инцидента стали жители городов Каракас, Гуарико, Арагуа и Карабоб.