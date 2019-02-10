Метеорит упал на территорию Венесуэлы (ВИДЕО)

Падение метеорита. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n117974-meteorit-upal-na-territoriu-venesuely-video.html

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Падение метеорита зафиксировано на территории Венесуэлы. Граждане этой страны смогли снять событие на видео и обнародовать его в интернете.

Огромное огненное небесное тело смогли зафиксировать 9 февраля. На кадрах видно, что огромный хвостатый огненный шар падает на землю. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные на YouTube.

Свидетелями происшествия стали жители городов Каракас, Гуарико, Арагуа и Карабоб. Метеорит упал вблизи одного из супермаркетов в городе Валенсия. Очевидцы утверждают, что после падения небесного тела загорелась трава.

Местные власти официально не подтвердили факт падения метеорита. Неизвестно, пострадал ли кто-то в результате происшествия.

Напомним, в начале февраля на острове Куба было зафиксировано падение метеорита. Свидетелями происшествия стали десятки человек. Они отмечают, что видели «огонь в небе», утверждают, что их дома сильно вибрировали. Власти заявляют, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.