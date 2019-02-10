В Мадриде тысячи испанцев устроили акцию протеста против политики действующего правительства касательно Каталонии (ВИДЕО)

Протест в Мадриде. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Многотысячная акция протеста в Мадриде началась 10 февраля. Испанцы, которые вышли на улицы столицы, выступили против политики правительства касательно Каталонии.

Демонстранты заполнили площадь Плаза-де-Колон в центре города. Они держат в руках флаги и скандируют лозунги «За единую Испанию» и «Выборы немедленно». Местные СМИ отмечают, что сегодняшний протест — самый большой, с которым сталкивалось правительство Педро Санчеса. Об этом сообщает Reuters.

Отдельным гражданам Испании не нравится, что власти планируют назначить уполномоченного для решения каталонского кризиса. По мнению активистов, такие действия — предательство и капитуляция под давлением каталонских сепаратистов. Оппозиция уже призвала провести внеочередные выборы.

Как известно, правительство Санчеса руководит страной с июня 2018 года и имеет лишь четверть мест в парламенте. Этот Кабмин опирается на поддержку популистской партии «Подемос», каталонских движений и других мелких партий для принятия необходимых законов.

Напомним, в декабре 2018 года в Барселоне произошли столкновения во время мирного протеста. В результате столкновений пострадали 62 человека.