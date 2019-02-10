На «Марш материнского гнева» в России вышли сотни активистов, силовики задержали некоторых участников акции (ФОТО, ВИДЕО)

«Марш материнского гнева» в РФ. Фото: Аpostrophe

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Racurs.ua

В Российской Федерации 10 февраля произошли задержания во время «Марша материнского гнева».

В Санкт-Петербурге задержали около 10 человек, в Москве — одного активиста. Полиция пыталась осуществить задержание организатора марша, но активисты не позволили этого сделать. Были зафиксированы стычки. Об этом информирует сайт «ОВД-Инфо».

По информации российских СМИ, в акциях принимают участие сотни человек, которые собрались возле Новопушкинского сквера и направились к площади Пречистенские Ворота. В Санкт-Петербурге митинговали почти 150 человек. Местные власти утверждают, что марши не был согласованными.

Как известно «Марш материнского гнева» проходит в поддержку активистки Анастасии Шевченко, которая стала первой обвиняемой по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций. Женщину не отпускали из-под домашнего ареста к больной дочери, которая впоследствии скончалась в больнице.

Напомним, в январе акция протеста в Афинах переросла в столкновения с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Во время демонстрации 40 человек пострадали, еще семь задержали правоохранители.