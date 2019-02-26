День крымского сопротивления российской оккупации отмечают сегодня в Украине. Фото:

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Racurs.ua

День крымского сопротивления российской оккупации отмечают сегодня, 26 февраля, в Украине.

На мосту в Симферополе около 5.00 появился небольшой баннер с надписью «Россия — вон. Крым — наш дом». Об этом на своей странице в Facebook сообщил Рефат Чубаров.

В этот день пять лет назад возле Верховного Совета АР Крым состоялся проукраинский митинг, который организовал Меджлис крымскотатарского народа. На проукраинскую акцию вышли более 10 тыс. татар и украинцев. Митинг был организован из-за информации о том, что парламент Крыма намерен проголосовать за выход республики из состава Украины.

В то же время под стенами Верховного Совета Крыма проходил пророссийский митинг. Между участниками митинга в поддержку Украины и пророссийской акции произошли столкновения, в результате которых погибли два человека. Из-за столкновений заседание парламента отменили. А на следующий день здание Верховного Совета Крыма захватили российские спецназовцы.