Жители Кубы одобрили проект новой конституции, разрешающей частную собственность

На Кубе планируют изменить конституцию, фото: 112.ua

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Жители Кубы поддержали на референдуме проект новой конституции, которая вводит посты премьер-министра и президента, ограничивая период нахождения у власти двумя сроками по пять лет подряд, а также узаконивает частную собственность.

В то же время в конституции будет прописана социалистическая ориентация страны и стремление к построению коммунистического общества. Коммунистическая партия также остается единственной законной политсилой Кубы, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В окончательный вариант проекта конституции также не попала норма, определяющая брак как союз двух людей, что открывало возможности для заключения однополых браков. Таким образом, продолжит действовать формулировка, согласно которой брак — союз между мужчиной и женщиной.

За проект новой конституции проголосовали 86,85% (6,5 млн человек), против были всего 9% (706 тыс. избирателей). Еще 127 тыс. бюллетеней были аннулированы, 198,6 тыс. — неиспользованы.

Явка составила 84,4%. Всего право голоса на Кубе имеют 7,848 млн человек.

Предыдущий вариант конституции на Кубе был утвержден еще в 1976 году во времена правления Фиделя Кастро.

Напомним, проект новой конституции Кубы парламент страны поддержал в декабре 2018 года.