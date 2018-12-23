Коммунистическая Куба дала «зеленый свет» проекту новой конституции, которая разрешает частный бизнес

Референдум относительно новой конституции Кубы состоится 24 февраля, фото: todocubaonline.com

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Кубинские законодатели в субботу единогласно одобрили пересмотренный проект новой конституции, которая, как ожидается, станет шагом к открытию страны миру.

Она сохранит коммунистическую партию как руководящую силу страны и доминирование государства в экономике, однако также узаконит частный бизнес, который расцвел в течение последнего десятилетия, признает важность иностранных инвестиций и предоставит возможности для легализации однополых браков, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Кубы.

Новая конституция также наложит возрастные и строковые ограничения на президентство, после того, как покойный революционный лидер Фидель Кастро и его младший брат Рауль правили страной в течение почти шести десятилетий, и введет должность премьер-министра.

Референдум по новой конституции состоится 24 февраля 2019 года. Действующий основной закон страны приняли еще в 1976 году во времена правления Фиделя Кастро.

Напомним, первоначальный вариант проекта новой конституции Кубы был опубликован в июле этого года. Нынешний проект включает сотни преимущественно небольших изменений, предложенных во время трехмесячных общественных обсуждений.