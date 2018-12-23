Комуністична Куба дала «зелене світло» проекту нової конституції, яка дозволяє приватний бізнес

Референдум щодо нової конституції Куби відбудеться 24 лютого, фото: todocubaonline.com

https://racurs.ua/ua/n116029-komunistychna-kuba-dala-zelene-svitlo-proektu-novoyi-konstytuciyi-yaka-dozvolyaie-pryvatnyy.html

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Кубинські законодавці в суботу одностайно схвалили переглянутий проект нової конституції, яка, як очікується, стане кроком до відкриття країни світові.

Вона збереже комуністичну партію як керівну силу країни і домінування держави в економіці, проте також узаконить приватний бізнес, який розквітнув протягом останнього десятиліття, визнає важливість іноземних інвестицій та надасть можливості для легалізації одностатевих шлюбів, повідомляє агентство Reuters з посиланням на державні ЗМІ Куби.

Нова конституція також накладе вікові та строкові обмеження на президентство, після того, як покійний революційний лідер Фідель Кастро і його молодший брат Рауль правили країною протягом майже шести десятиліть, і запровадить посаду прем'єр-міністра.

Референдум щодо нової конституції відбудеться 24 лютого 2019 року. Чинний основний закон країни ухвалили ще в 1976 році в часи правління Фіделя Кастро.

Нагадаємо, початковий варіант проекту нової конституції Куби був опублікований у липні цього року. Нинішній проект включає сотні переважно невеликих змін, запропонованих під час тримісячних громадських обговорень.