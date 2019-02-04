Ярослав Ракицкий удален из списка игроков сборной на сайте ФФУ

Ярослав Ракицкий исчез из списка футболистов сборной Украины на сайте ФФУ. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n117709-yaroslav-rakickiy-byl-udalen-iz-spiska-igrokov-sbornoy-na-sayte-ffu.html

Racurs.ua

Федерация футбола Украины удалила Ярослава Ракицкого, который является игроком питерского «Зенита, из списка игроков украинской сборной, который размещен на сайте ФФУ.

На сайте федерации в категории «защитники» уже нет фотоснимка и информации относительно экс-игрока донецкого «Шахтера». В списке защитников сейчас указаны Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Александр Сваток, Александр Караваев, Никита Бурда, Василий Кравец, Игорь Пластун и Виталий Миколенко. В составе сборной сейчас девять игроков защитной линии.

Как известно, Ракицкий сыграл за футбольную сборную 54 матча, в которых забил 4 гола.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко еще не сказал своего слова касательно того, продолжит ли Ярослав Ракицкий выступления за национальную команду.

Напомним, в январе защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в питерский клуб «Зенит». Украинская команда получила за трансфер своего защитника 12 млн евро, сам футболист будет получать за сезон 2,5 млн евро. За российский клуб он будет выступать в течение 3,5 лет. Украинец выбрал себе 44-й номер, под которым ранее в составе питерцев выступал украинский полузащитник Анатолий Тимощук.

Трансфер Ракицкого в «Зенит» вызвал волну возмущения отдельных футбольных болельщиков.