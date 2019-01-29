«Только не говорите, что футбол вне политики»: реакция соцсетей на переход Ракицкого в «Зенит» (ФОТО)

Реакция соцсетей на переход Ракицкого в «Зенит» / Фото: Twitter

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Racurs.ua

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий оставляет футбольный клуб «Шахтер» и переходит в санкт-петербургскую команду «Зенит». Эту информацию официально подтвердил спортивный директор «Шахтера» Сергей Палкин в понедельник.

«На протяжении 10 сезонов Ракицкий сыграл за первую команду 326 матчей и завоевал 19 трофеев. За годы, проведенные в клубе, он стал одним из лидеров „Шахтера“» — написал Палкин в Facebook.

Напомним, ранее другой украинский футболист — Анатолий Тимощук — с 2007 до 2015 года выступал за «Зенит». С 2017 года Тимощук является ассистентом главного тренера российского клуба.

«Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из „Шахтера“, в другую топ-команду — „Зенит“», — отметил Ракицкий по приезду в Петербург, сообщает пресс-служба российского клуба.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на трансфер Ракицкого в условиях войны с Россией. Украинский сегмент Twitter и Facebook возмутила эта новость. Многие пользователи раскритиковали решение футболиста.