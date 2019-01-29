Политзаключенного Панова этапировали в Омск

Евгений Панов, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/n117421-politzakluchennogo-panova-etapirovali-v-omsk.html

Racurs.ua

Украинского политзаключенного Евгения Панова, которого Россия обвиняет в якобы намерении совершить теракты на территории оккупированного Крыма и контрабанде оружия, после многомесячного этапа сегодня доставили в российский город Омск, расположенный в юго-западной части Сибири.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников политзаключенного.

Его брат Игорь Котелянец сообщил правозащитникам, что Панов сейчас находится в СИЗО Омска. О том, в какую именно колонию его поместят россияне, станет известно в ближайшие две недели.

Панова представители российской ФСБ задержали в августе 2016 года на севере оккупированного Крыма. Сам он заявляет, что российские силовики его похитили.

13 июля 2016 года так называемый Верховный суд оккупированного Крыма приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. 25 октября того же года Верховный суд РФ оставил этот приговор без изменений.

6 декабря Панова этапировали из Крыма в СИЗО российского Краснодара. В Омскую область его этапировали через Оренбург, Челябинск и Тюмень.

Напомним, Панов рассказывал своему адвокату, какие виды пыток применяли к нему российские силовики.