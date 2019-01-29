Борьба с коррупцией: сотрудника «Укрзализныци» поймали на взятке в 250 тыс. грн в киевском ресторане (ФОТО)

Сотрудника «Укрзализныци» поймали на взятке в 250 тыс. грн в киевском ресторане. Фото: КРАПКА

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Racurs.ua

Чиновник «Укрзализныци» был задержан во время получения части взятки от предпринимателя в ресторане Киева.

Сообщается, что чиновник требовал 250 тыс. грн за предоставление в аренду имущества предприятия. Подозреваемый в коррупции является работником филиала «Центра строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений» АО «Укрзализныця», сообщают в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В ресторан за взяткой чиновник пришел не один, а с посредником, которого также задержали представители правоохранительных органов.

По факту совершенных правонарушений должностному лицу объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Посредника также подозревают по ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 (пособничество в совершении преступления).

Отметим, в настоящее время подозреваемым во взяточничестве избирают меру пресечения.

Напомним, детективы НАБУ расследуют дело о присвоении более 93 млн грн «Укрзализныци» группой лиц.