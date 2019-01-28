Измена? Ракицкий будет играть за «Зенит». Фото: SPORTARENA.com

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Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел в питерский клуб «Зенит». Экс-игрок «Шахтера» будет играть за российский клуб в течение 3,5 лет.

Сообщается, что в «Зените» Ракицкий будет выступать под 44-м номером, передает «Футбол 24».

Согласно неподтвержденной информации, за трансфер Ракицкого российский «Зенит» выплатит около 12 млн евро. Также сообщается и примерный размер гонорара украинского футболиста: за сезон Ракицкий сможет получать около 2,5 млн евро.

Отметим, что Ракицкий играл в составе донецкого «Шахтера» с 2009 года. Он является воспитанником клуба и провел за него в 326 матчей. Также Ракицкий в течение своей футбольной карьеры шесть раз получал Кубок Украины, он является семикратным чемпионом страны.

Ракицкий также выступал за сборную Украины по футболу. В 54 матчах он забил 4 гола.

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