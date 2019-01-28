Исчезновение капитана судна «Норд»: правоохранители проверяют информацию. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n117398-ischeznovenie-kapitana-sudna-nord-pravoohraniteli-proveryaut-informaciu.html

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Задержанный в Украине капитан судна «Норд» Владимир Горбенко исчез. По словам адвоката Максима Могильницкого, Горбенко не выходит на связь с 26 января.

В то же время, правоохранители не подтвердили информацию о задержании капитана рыболовного судна. В СБУ заявили, что сотрудники службы безопасности не проводили задержания Горбенко, сообщают УНН.

Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил в комментарии УНН о проверке информации относительно задержания капитана судна.

Отметим, что рассмотрение дела капитана судна «Норд» было перенесено на 1 февраля 2019 года из-за неисправностей в здании Оболонского райсуда. Капитана Горбенко обвиняют в нарушении правил въезда на временно оккупированную территорию и в занятии незаконным рыбным промыслом.

Напомним, судно «Норд» было задержано в марте 2018 года вблизи Обиточной косы в Азовском море. Члены экипажа были задержаны, а судно, зарегистрированное в Крыму, арестовано. Впрочем, 30 октября семь моряков рыболовного судна вернулись в Крым. Капитан Горбенко остается на территории Украины из-за рассмотрения дела в суде.