Дело Гандзюк: следователи проверят информацию отца активистки относительно вероятных заказчиков ее убийства

Дело Гандзюк: следователи проверят информацию отца активистки. Фото: Puer

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Заявление отца Екатерины Гандзюк о вероятных заказчиках убийства херсонской активистки проверит следствие.

Орган досудебного расследования, которым в этом деле выступает главное следственное управление СБУ, проверит информацию, которую обнародовал сегодня отец убитой активистки Виктор Гандзюк, сообщил во время брифинга Евгений Енин, передают УНН.

Напомним, сегодня во время выступления на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Гандзюк назвал имена возможных заказчиков убийства своей дочери. Так, он заявил о связи криминального авторитета Москала с руководством Херсонского облсовета и облгосадминистрации.

31 июля 2018 года неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк, в результате чего активистка получила ожоги 30% тела. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Подозреваемый в убийстве активистки Алексей Левин исчез еще 19 августа 2018 года. В январе 2019 года СБУ объявила его в розыск.