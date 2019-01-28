Российский истребитель перехватил американский самолет над Балтикой (ВИДЕО)

Российский истребитель перехватил американский самолет над Балтикой. Фото: Военное обозрение

https://racurs.ua/n117396-rossiyskiy-istrebitel-perehvatil-amerikanskiy-samolet-nad-baltikoy-video.html

Racurs.ua

Российский военный самолет перехватил американский P-8A над нейтральными водами Балтийского моря.

Российские военные с помощью средств контроля воздушного пространства обнаружили самолет над нейтральными водами Балтийского моря. Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации, неизвестный самолет приближался к государственной границе, передает «Обозреватель».

Российские военные совершили перехват самолета истребителем Су-27. Отмечается, что экипаж российского Су-27 приблизился к неизвестному самолету. Была проведена идентификация воздушного объекта. Неизвестным летающим аппаратом оказался американский самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США.

Отмечается, что после того, как американский самолет удалился от границы РФ, российский истребитель вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Швеции.