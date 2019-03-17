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В Чикаго одноименную реку покрасили в зеленый цвет. Фото: flickr.com

День святого Патрика: в Чикаго речку покрасили в зеленый цвет (ВИДЕО)

17 мар 2019, 16:50
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Во время празднования Дня святого Патрика в Чикаго речку покрасили в ярко-зеленый цвет.

Такая традиция в «Городе ветров» началась с 1962 года. Сегодня большое количество местных жителей и гостей города вышли на улицы, чтобы понаблюдать за праздником. Об этом сообщает Euronews.

Как известно, именно граждане США — одни из первых, кто перенял у ирландцев традицию праздновать День святого Патрика. Американцы отмечают этот праздник с конца XVIII ст. Каждый год 17 марта в стране проходят масштабные парады, вечеринки, а в Чикаго реку красят в зеленый цвет. Местные жители рассказывают, что впервые река стала зеленой нечаянно, когда коммунальщики запустили в воду зеленый растительный краситель, чтобы отслеживать нелегальный сброс отходов.

Также в Соединенных Штатах зародилась забавная традиция дружески щипать тех, кто в День святого Патрика не одет в одежду зеленого цвета.

Напомним, корпорация Google поздравила пользователей интересным дудлом в честь Дня святого Патрика, который отмечают 17 марта. Как известно, святой Патрик стал одним из наиболее известных и почитаемых христианских святых.


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