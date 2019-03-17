Гугл выпустил дудл в честь Дня святого Патрика

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Ракурс

Гугле (Гугл) поздравил пользователей интересным doodle (дудлом) в честь Дня святого Патрика. Его отмечают 17 марта.

Святой Патрик стал одним из самых известных и почитаемых христианских святых — его считают покровителем не только Ирландии, но и Нигерии. При этом святого Патрика уважает не только католическая, но и ряд церквей восточного обряда, а также англиканская и лютеранская церкви.

Существует поверье, согласно которому именно Патрик будет решать судьбу ирландцев в день Страшного Суда. В этот день ирландцы почитают своего христианского покровителя, а для всего мира он стал также днем ​​ирландской культуры и громких гуляний.

До 1970 года день праздновали без алкоголя. Пабы закрывались, закон запрещал им работать. Нельзя приветствовать «С днем ​​рождения святого Патрика», поскольку это день смерти святого (достоверный год его ухода из жизни неизвестен).

Официальным христианским этот день стал лишь в XVII веке. В XIX—XX вв. еках ирландцы начали активно эмигрировать, создавать диаспоры по всему миру и День святого Патрика стал популярным во всем мире.

«Ракурс» сообщал, что 12 марта Google выпустил новый дудл, который посвятил 30-летию всемирной паутины.