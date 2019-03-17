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Официальным христианским этот день стал лишь в XVII веке.
еках ирландцы начали активно эмигрировать, создавать диаспоры по всему миру и День
святого Патрика стал популярным во всем мире.
В XIX—XX вв.
Гугл выпустил дудл в честь Дня святого Патрика
Гугл выпустил дудл в честь Дня святого Патрика (ФОТО)https://racurs.ua/n119501-gugl-vypustil-dudl-v-chest-dnya-svyatogo-patrika-foto.htmlРакурс
Гугле (Гугл) поздравил пользователей интересным doodle (дудлом) в честь Дня святого Патрика. Его отмечают 17 марта.
Святой Патрик стал одним из самых известных и почитаемых христианских святых — его считают покровителем не только Ирландии, но и Нигерии. При этом святого Патрика уважает не только католическая, но и ряд церквей восточного обряда, а также англиканская и лютеранская церкви.
Существует поверье, согласно которому именно Патрик будет решать судьбу ирландцев в день Страшного Суда. В этот день ирландцы почитают своего христианского покровителя, а для всего мира он стал также днем ирландской культуры и громких гуляний.
До 1970 года день праздновали без алкоголя. Пабы закрывались, закон запрещал им работать. Нельзя приветствовать «С днем рождения святого Патрика», поскольку это день смерти святого (достоверный год его ухода из жизни неизвестен).
Официальным христианским этот день стал лишь в XVII веке.
«Ракурс» сообщал, что 12 марта Google выпустил новый дудл, который посвятил 30-летию всемирной паутины.
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