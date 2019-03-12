День всемирной паутины отмечают в марте. Фото:Чернігівський ОЦРЗОН

https://racurs.ua/n119262-gugl-posvyatil-dudl-v-chest-30-letiya-vsemirnoy-pautiny-foto.html

Racurs.ua

Google (Гугл) выпустил новый doodle (дудл), который посвятил 30-летию всемирной паутины.

Термин «всемирная паутина» впервые был предложен 12 марта 1989 года английским физиком и инженером Тимом Бернерсом-Ли. Ученый стал автором технологий HTTP, URI / URL и HTML. В 80-х годах он для собственного пользования написал программу «Энквайр», которая заложила концептуальную основу для всемирной паутины.

Этот проект предусматривал возможность публиковать гипертекстовые документы, связанные между собой гиперссылками. Это должно облегчить поиск информации для ученых Европейского совета по ядерным исследованиям — в этой организации тогда работал Бернерс-Ли.

Для эффективной деятельности проекта ученый с помощниками ввел в обиход идентификаторы URI, протокол HTTP и язык HTML. Бернерс-Ли усовершенствовал эти стандарты с 1991 по 1993 год, но годом появления всемирной паутины принято считать 1989 год.

Бернерс-Ли написал первый в мире веб-сервер, который назывался httpd, и первый в мире гипертекстовый веб-браузер WorldWideWeb. Первый в мире веб-сайт был размещен Бернерсом-Ли 6 августа 1991 года на первом веб-сервере доступном по адресу http://info.cern.ch/.

В компании «Гугл» отметили, что всемирная паутина положила начало информационной эпохе.

«Сегодня в интернете насчитывается почти 2 млрд сайтов. Вы используете их для электронной почты, домашних заданий, игр или просмотра видео о милых щенках. Скорее всего, вы не можете представить себе жизнь без интернета», — заявили в Google.

Напомним, 8 марта компания Google посвятил свой новый дудл Международному женскому дню. Новый дудл включал в себя 13 цитат международных первооткрывателей прошлого и настоящего на разных языках.